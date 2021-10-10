Вінгер київського Динамо Карлос Де Пена прокоментував статус найрезультативнішого уругвайця в Європі на цей момент і розповів, чи досі чекає на дебют у національній команді.

"Я бачив ці статистичні зведення. Однак намагаюся не звертати увагу на такі речі, тому що вони відволікають. Розумію, що я не найкращий уругвайський гравець і ця статистика не відображає цілісної картини, це просто проміжні показники.

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Я просто виконую свою роботу. Звичайно, приємно забивати, приємно віддавати. Але це те, що я в принципі повинен робити і зрештою найважливіше, щоб твоя команда перемогла.

Не стану приховувати, що це моя мрія. Я знаю, як непросто потрапити в збірну, там зібрані найкращі. У нас сильна національна збірна. Думаю, якщо я проявлю себе в Лізі чемпіонів, то цілком можливо, що отримаю цей шанс", – розповів легіонер Динамо в інтерв'ю FanDay.

Відзначимо, що вихованець Насьйоналя Монтевідео ніколи не одягав футболку збірної Уругваю будь-якої вікової категорії. У нинішньому сезоні Карлос Де Пена провів 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та оформив 3 асисти.

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