Легионер Динамо Карлос Де Пена получил вариант продолжения карьеры за пределами Украины, хотя только недавно продлил контракт с киевлянами.

ПАОК заинтересовался в услугах уругвайца. Обратить на него внимание селекционерам посоветовал Феррейра Сидклей, который играет в Греции на правах аренды из Динамо, сообщает Meta-ratings.

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"Двухголовые орлы", которых тренирует Разван Луческу, сын главного тренера киевлян, рассматривают возможность подписания Де Пены летом, когда до конца обновленного контракта будет оставаться полгода.

Заметим, Карлос в текущем сезоне провел 11 поединков за Динамо, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

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