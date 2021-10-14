"Барселона это Барселона, мы должны уважать их. У любой команды случаются тяжелые времена. Барселона находится в кризисном положении, но мы не должны недооценивать это. Мы должны показать, что можем выиграть, но не должны демонстрировать снисходительное отношение к сопернику.

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Безусловно, это уже далеко не та Барселона с Хави, Иньестой, Месси, Пике, Пуйоль и другими звездами. Но это та же Барселона, если мы говорим о клубе. Мы должны приехать на Камп Ноу и показать свои лучшие качества. Мы можем победить Барселону", – цитирует Де Пену FanDay.

Напомним, каталонцы пока не набрали ни одного очка в нынешнем розыгрыше ЛЧ. Динамо приедет в гости к Барсе 20 октября, начало в матча 19:45.

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