Легіонер Динамо Карлос Де Пена отримав варіант продовження кар'єри за межами України, хоч лише нещодавно продовжив контракт з киянами.

Тете і Карлос Де Пена / Facebook Динамо

ПАОК зацікавився у послугах уругвайця. Звернути на нього увагу селекціонерам порадив Феррейра Сідклей, який грає у Греції на правах оренди з Динамо, повідомляє Meta-ratings.

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"Двоголові орли", яких тренує Разван Луческу, син головного тренера киян, розглядають можливість підписання Де Пени влітку, коли до кінця оновленого контракту залишатиметься півроку.

Зауважимо, Карлос у поточному сезоні провів 11 поєдинків за Динамо, у яких відзначився двома голами й трьома асистами.

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