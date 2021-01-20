Вечернее занятие Динамо началось с торжественной встречи с боссами клуба Шарджа, на тренировочной базе которого проживает киевский клуб.

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"То, что киевское Динамо проводит у нас сборы, означает, что мы находимся почти на пике мирового уровня в плане инфраструктуры. Мы давно стремились достичь мирового уровня. Надеемся на дальнейшее взаимное сотрудничество с Динамо.

С первого взгляда на Мистера, его улыбки в момент, когда он вышел из автобуса и зашел на стадион, мы поняли, что все хорошо и его команде здесь комфортно тренироваться. Мы гордимся, что такой клуб, как Динамо, и такой тренер, как Луческу, проводят сбор здесь. Мы уже даже взглядами с Мистером договорились на взаимные визиты – вы к нам, а мы к вам", – приводит слова Али Салим Аль Мидфа, президента ФК Шарджа, официальный сайт Динамо.

Напомним, в первом спарринге подопечные Луческу уступили польской Легии со счетом 0:2. Уже завтра, 21 января, киевляне проведут второй контрольный матч на сборе. Соперником "бело-синих" будет чемпион Беларуси – солигорский Шахтер.

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