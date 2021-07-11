Лео был признан лучшим игроком турнира, сообщает официальный твиттер Копа Америка. В активе аргентинца 4 гола и 5 результативных передач в 7 поединках.

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Кроме этого, Месси разделил награду лучшему бомбардиру Кубка Америки с перуанцем Луисом Диасом, который также отметился 4 голами. А 5 голевых передач позволили ему стать лучшим ассистентом соревнований.

Отметим, что Аргентина обыграла Бразилию в финале Копа Америка-2021 (1:0), а сам Месси впервые в своей карьере добыл трофей в составе национальной команды.

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