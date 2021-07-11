Перед началом финала Копа Америка-2021 в Росарио, родном городе Месси, появилась 70-метровая проекция Лионеля, сообщает Goal.

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Изображения показали на главной достопримечательности Росарио – мемориале национального флага. Это место очень важно для аргентинцев, ведь именно здесь, 27 февраля 1812 года, впервые подняли национальный флаг Аргентины. Возможно, такая акция вдохновила Месси и Ко на победу в финале Копа Америка.

Напомним, Аргентина минимально победила Бразилию (1:0) и добыла долгожданный Кубок Америки. "Альбиселесте" в 15 раз стали чемпионом континента, но последняя победа была зафиксирована только в 1993 году. Интересно, что это первый трофей Месси в национальной команде.

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