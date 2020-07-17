Де Лигт рискует оказаться на операционном столе

Защитник Ювентуса Маттейс Де Лигт имеет проблемы со здоровьем.

Врачи Ювентуса рассматривают возможность оперировать Маттейса Де Лигта, сообщает Corriere di Torino.

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По информации источника, 20-летнего защитника беспокоят проблемы с плечом еще с ноября. Если оперативное вмешательство произойдет, то Маттейс может пропустить старт следующего сезона.

В нынешнем розыгрыше Серии А Де Лигт провел 26 матчей, в которых отметился тремя голами и ассистом.

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