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Де Лигт рискует оказаться на операционном столе

17 июля 23:10 - Читати українською
Де Лигт рискует оказаться на операционном столе
Маттейс Де Лигт / Фото The Sun

Защитник Ювентуса Маттейс Де Лигт имеет проблемы со здоровьем.

Врачи Ювентуса рассматривают возможность оперировать Маттейса Де Лигта, сообщает Corriere di Torino.

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По информации источника, 20-летнего защитника беспокоят проблемы с плечом еще с ноября. Если оперативное вмешательство произойдет, то Маттейс может пропустить старт следующего сезона.

В нынешнем розыгрыше Серии А Де Лигт провел 26 матчей, в которых отметился тремя голами и ассистом.

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Теги
Ювентус Ювентус Италия Маттейс Маттейс Де Лигт
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