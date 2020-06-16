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Реал подыскал преемника Рамосу – сумасшедший трансфер на 100 миллионов евро

14:25 157 Читати українською
Реал подыскал преемника Рамосу – сумасшедший трансфер на 100 миллионов евро
Маттейс де Лигт / Getty images

Мадридский Реал находится в поисках игрока, способного в будущем заменить Серхио Рамоса.

Королевский клуб рассматривает возможность купить центрального защитника Ювентуса Маттейса Де Лигта, сообщает Calcio Mercato.

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По информации издания, в Мадриде считают, что голландец может стать идеальным преемником Серхио Рамосу, которому уже 34 года. Реал понимает, что туринцы не готовы легко отпустить своего лидера, поэтому готовы подождать несколько трансферных окон. При этом, президент "сливочных" Флорентино Перес согласился выделить на эту операцию более 100 миллионов евро.

Напомним, что Де Лигт прошлым летом перешел из амстердамского Аякса в Ювентус за 75 млн евро. На игрока также претендовал Барселона, которая до сих пор не прекратила следить за его прогрессом.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт Трансферы Реал Мадрид Серхио Рамос Серхио Рамос Ювентус Ювентус
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