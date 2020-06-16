Реал подыскал преемника Рамосу – сумасшедший трансфер на 100 миллионов евро

Мадридский Реал находится в поисках игрока, способного в будущем заменить Серхио Рамоса.

Королевский клуб рассматривает возможность купить центрального защитника Ювентуса Маттейса Де Лигта, сообщает Calcio Mercato.

Барселона выбирает защитника среди четырех звезд Серии А

По информации издания, в Мадриде считают, что голландец может стать идеальным преемником Серхио Рамосу, которому уже 34 года. Реал понимает, что туринцы не готовы легко отпустить своего лидера, поэтому готовы подождать несколько трансферных окон. При этом, президент "сливочных" Флорентино Перес согласился выделить на эту операцию более 100 миллионов евро.

Напомним, что Де Лигт прошлым летом перешел из амстердамского Аякса в Ювентус за 75 млн евро. На игрока также претендовал Барселона, которая до сих пор не прекратила следить за его прогрессом.

Зідан розгромив гравців Реала після перемоги, таким француза не бачили давно – причина люті та головний винуватець