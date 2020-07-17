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Де Лігт ризикує опинитись на операційному столі

17 липня 23:10 - Читать на русском
Де Лігт ризикує опинитись на операційному столі
Маттейс Де Лігт / Фото The Sun

Захисник Ювентуса Маттейс Де Лігт має проблеми зі здоров'ям.

Лікарі Ювентуса розглядають можливість оперувати Маттейса Де Лігта, повідомляє Corriere di Torino.

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За інформацією джерела, 20-річний оборонець страждає від дискомфорту в плечі ще з листопада. Якщо оперативне втручання відбудеться, то Маттейс може пропустити старт наступного сезону.

У нинішньому розіграші Серії А Де Лігт провів 26 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом.

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Теги
Ювентус Ювентус Італія Маттейс Маттейс Де Лігт
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