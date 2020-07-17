Де Лігт ризикує опинитись на операційному столі

Іспанія — 17 лип 590
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Зозуля розгромив одного з лідерів у фіналі за життя в Іспанії – екс-форвард Динамо оформив 2-й вихід у Прімеру
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Лунін припустився результативного фейлу, але VAR врятував від ганьби – Ов'єдо офіційно зберіг прописку в СегундіІспанія — 17 лип 34
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Динамо отримало вигідний варіант продажу Жерсона Родрігеса – кияни хочуть витиснути ще більшу сумуУкраїна — 17 лип 1590
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Вест Хем – Уотфорд: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛАнглія — 17 лип 1425
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Чеберко офіційно став гравцем ЛАСКаУкраїна — 17 лип 5051