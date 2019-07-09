Де Лігт не перейде до ПСЖ, – Леонардо

Спортивний директор ПСЖ Леонардо повідомив, що клуб вийшов з перегонів за захисника Аякса Маттейса Де Лігта.

"Де Лігт не перейде в ПСЖ. Хоча у нас була така можливість. Він відмінний гравець, але зараз не час для великих інвестицій. Ми повинні трохи заспокоїтися. Ми не можемо витратити 200 млн євро", – цитує Леонардо Le Parisien.

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Раніше повідомлялось, що Ювентус вже домовився щодо трансферу Де Лігта і заплатить за гравця 67 млн ​​євро. Додамо, що його агент, Міно Райола, заробить на переході нідерландця в туринський клуб близько 11 млн євро.

У минулому сезоні Де Лігт провів за Аякс 55 матчів і забив 7 голів. У складі амстердамського клубу Маттейс виграв Ередівізі і Кубок Нідерландів, а також дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

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