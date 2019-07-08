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Де Лигт согласовал контракт с Ювентусом, – Райола

11:55 150 Читати українською
Де Лигт согласовал контракт с Ювентусом, – Райола
Маттейс Де Лигт / ESPN

Агент защитника Аякса Маттейс Де Лигт Мино Райола рассказал о возможном трансфере своего клиента в Ювентус.

"С Де Лигтом все согласовано, теперь ход за Аяксом. Мы ни в коем случае не собираемся доводить дело до суда. Я сам посоветовал это Маттейсу, но покидать команду некрасиво – это не в его стиле", – рассказал Райола в комментарии De Telegraaf.

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Ранее сообщалось, что туринцы уже договорились с 19-летним нидердандцем о личном контракте и готовы заплатить за него 55 млн евро и 10 млн бонусов, тогда как амстердамский клуб требует 75 млн.

В прошлом сезоне Эредивизи капитан Аякса провел 33 матча, в которых отметился тремя голами и совершил столько же ассистов.

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Мир Трансферы Мино Райола Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт Трансферы Ювентуса Ювентус Ювентус Аякс Аякс
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