Де Лигт будет получать невероятную зарплату в Ювентусе

Стали известны детали контракта Де Лигта с туринским Ювентусом.

Ювентус договорился о личном контракте с защитником Маттейсом Де Лигтом, сообщает твиттер журналиста Фабрицио Романо.

Де Лигт присоединится к Ювентусу на этой неделе, – СМИ

Соглашение будет подписано на пять лет. Зарплата 19-летнего футболиста составит 12 млн евро в год. Агент Мино Райола также хочет прописать в договоре отступные.

Теперь Ювентус должна договориться с Аяксом для того, чтобы завершить сделку.

В сезоне 2018/19 Де Лигт провел в составе Аякса 55 матчей, отметившись 7 голами и 4 голевыми передачами, и помог амстердамцам достичь полуфинала Лиги чемпионов.

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