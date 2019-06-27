Де Лігт отримуватиме неймовірну зарплату у Ювентусі

Стали відомі деталі контракту Де Лігта з туринським Ювентусом.

Ювентус домовився про особистий контракт із захисником Маттейсом Де Лігтом, повідомляє твіттер журналіста Фабріціо Романо.

Де Лігт приєднається до Ювентуса цього тижня, – ЗМІ

Угода буде підписана на п'ять років. Зарплата 19-річного футболіста складе 12 млн євро в рік. Агент Міно Райола також хоче прописати в договорі відступні.

Тепер Ювентус має домовитись з Аяксом для того, щоб завершити угоду.

У сезоні 2018/19 Де Лігт провів у складі Аякса 55 матчів, відзначившись 7 голами та 4 гольовими передачами, і допомігши амстердамцям досягнути півфіналу Ліги чемпіонів.

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