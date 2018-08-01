Алиссон суперсэйвом продемонстрировал, почему Ливерпуль заплатил за него 75 млн евро

Новоиспеченный голкипер Ливерпуля Алиссон Бекер уже на первой тренировке в новой команде подтвердил свой высокий класс.

Новичок Ливерпуля вратарь Алиссон уже успел доказать наставнику команды Юргену Клоппу, что мерсисайдцы не зря заплатили за него 75 миллионов евро.

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Накануне бразилец принял участие в своем первом тренировочном занятии в составе Ливерпуля, после того, как перешел с итальянской Ромы.

В одном из игровых эпизодов Алиссон блестяще парировал удар в упор от Марко Груича.