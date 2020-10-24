Де Йонг отметил очевидное преимущество Барселоны в матче против Реала
Хавбек Барселоны Фрэнки де Йонг поделился ожиданиями перед матчем 7 тура Примеры против Реала.
"Реал – большой соперник, это будет очень жесткая игра, но мы верим в себя. У нас есть замечательная команда, начало сезона хорошее, поэтому мы оптимистичны. Жаль, что не будет болельщиков. Все будет выглядеть по-другому, но этот матч остается важнейшим в мире, и я хочу почувствовать вкус победы в нем.
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Хорошо, что у нас есть Месси, он лучший. Мы знаем, что он может забивать или ассистировать с любой точки поля. Ты всегда можешь просто отдать ему мяч, потому что он очень редко его теряет. Иметь такого игрока в составе – большое преимущество", – цитирует де Йонга Sport.es.
Напомним, что матч Барселона – Реал состоится сегодня, 24 октября. Начало поединка в 17:00.
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