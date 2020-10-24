Матч Барселона – Реал состоится в субботу, 24 октября, в столице Каталонии. Начало игры 7-го тура чемпионата Испании – в 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За всю историю команды провели между собой 244 матча. Мадридцы выиграли 96 встреч, а "сине-гранатовые" – столько же (96). Еще 52 раза победителя определить не удалось.

Барселона – Реал: где смотреть Эль Класико

Смотреть в турнирную таблицу чемпионата Испании сейчас – бесполезно. Ряд перенесенных и несыгранных матчей создали там небольшой хаос. Например, по потерянным очкам Севилья, которая занимает 11-ю строчку, потенциально может выбраться на первую позицию. Для любителей формальности все же признаем – испанские гиганты к первому в сезоне Эль Класико подходят не во статусе лидеров чемпионата. Но оба с теоретическими шансами возглавить "пелотон". Для этого каждый должен выиграть все(!) свои несыгранные матчи. Значит, сегодня минимум на одного претендента на промежуточное лидерство станет меньше.

Во время короткого межсезонья Реал и Барса оказались на разных полюсах трансферного рынка. Каталонцы охотились чуть ли не за половиной молодых звезд Европы, а мадридцы снова никого не купили. Главная же проблема "сине-гранатовых" заключалась в желании Месси покинуть команду. Лионель и его окружение были уверены, что игрок имеет право сделать это без каких либо препятствий. Но бюрократические уловки спасли Бартомеу от окончательного позора. А вот Луису Суаресу пришлось уйти. Сам уругваец считает, что его просто выгнали. И имеет полное право так думать. Именно в таких условиях Рональд Куман наконец-то получил шанс оказаться в таком желанном кресле главного тренера своей родной команды.

В свою очередь Зинедин Зидан продолжает делать ставку на все тех же бойцов и ждать "звездопада" над Сантьяго Бернабеу уже следующим летом. Перед стартом сезона Реал лишь возвращал своих игроков из аренды. В частности, Мартин Эдегор должен был еще год играть по Сосьедад, но Зидан захотел видеть норвежца в своем составе. Однако для нас гораздо важнее другая персона. Андрей Лунин перебрался в Мадрид еще летом 2018 года, но до этого играл совсем за другие клубы – украинца "одалживали" Вальядолид, Леганес и Овьедо. Нынешнюю кампанию Андрей начал в статусе дублера Куртуа и стал лишь вторым украинцем, который попал в заявку на Эль Класико. В сезоне-2009/10 дважды со скамейки запасных это противостояние смотрел Дмитрий Чигринский. Будем надеяться, что Лунину удастся превзойти это "достижение". Наивно полагать, что это произойдет уже сегодня, но в будущем – почему бы и нет?

Барселона – Реал: прогноз на Эль Класико

Не только личность голкипера сборной Украины добавляет интереса болельщикам в нашей стране. Уникальный факт – нынешнее Эль Класико станет противостоянием соперников сразу обоих грандов УПЛ. Более того, Реал готовится к важнейшему поединку на фоне сенсационного поражения от Шахтера в Лиге чемпионов. Победа "детского сада" Луиша Каштру не открыла ничего нового (для мадридцев), а просто еще больше подчеркнула кризис, в котором находится действующий чемпион Испании. Местная пресса все активнее пишет о возможной отставке Зинедина Зидана. Якобы, пятеро игроков требуют уволить француза, а боссы клуба уже оценивают возможность приглашения Маурисио Почеттино.

Это все на уровне слухов, а по факту имеем очень неоднозначный старт сезона. И это при вполне благоприятном календаре. Реал не сыграл ни одного матча против топ-соперников даже в рамках чемпионата. После безголевой ничьей в первом туре против Сосьедада "галактикос" одержали три победы. Казалось, команда просто с трудом входит в сезон. Первый "звоночек" прозвенел перед стартом в ЛЧ. Скромный Кадис шокировал "сливочных" на их же поле. Еще и Рамос получил повреждение. На матч против обескровленного коронавирусом Шахтера пришлось выйти без капитана. Также Зидан дал передышку нескольким лидерам. Что случилось в вечер среды, все хорошо помнят. Теперь Эль Класико станет едва ли не ключевым для Зизу и его тренерских перспектив в Реале.

Рональд Куман стартовал классно. Юный Фати феерил, что привело к разгромным победам над Вильярреалом (4:0) и Сельтой (3:0). Ансу всего 17 лет, поэтому ни о какой стабильности нельзя говорить. Настораживает, что никто другой не спас команду, когда у вундеркинда игра не пошла. Даже Месси! Лионель обречен быть под постоянным давлением и шквалом сомнений относительно наличия у него мотивации играть за эту команду. Пока аргентинец не сумел пристыдить критиков.

Перед стартом Лиги чемпионов Барса, как и Реал, сенсационно уступила. Хетафе традиционно больше бился (и в прямом смысле этого слова), чем играл в футбол. Но и каталонцы в той игре не заслуживали победы. Антуан Гризманн может сколько угодно жаловаться, что его не используют должным образом. Но, если каждый выход один на один завершать ударами по пустых верхних ярусах Камп Ноу, то веры у тренера больше не станет. Символично, что в ЛЧ француз даже не вышел на поле.

Сергею Реброву и его Ференцварошу выпал сложнейший дебют в групповом раунде. Никто не ожидал чуда от венгров, но Барса слишком легко их деклассировала – 5:1. Сразу три игрока оформили гол+ассист – Фати (не удивлены, правда?), Месси и даже Дембеле. Таким образом "сине-гранатовые" возглавили квартет, где находится киевское Динамо, и могли на фоне позитива готовиться к матчу с Реалом.

Кадровая ситуация

Реал очень рассчитывает на своего капитана. Как мы уже упоминали, против Шахтера Рамос не играл из-за небольшого повреждения. Очевидно, Серхио решил поберечься на Эль Класико, ведь в заявку на отчетный матч он попал, и в Мадриде ждут помощи от своего вожака. Но на этом проблемы Зинедина Зидана только начинаются. Эден Азар, похоже, оформил себе прописку в клубном лазарете. Временно "гостят" у бельгийца Дани Карвахаль и Мартин Эдегор. Остальные потери (Мариано и Одриосола) не выглядят критичными.

Барселона не досчитается основного голкипера. Тер Штеген в нынешнем сезоне на поле еще не выходил. Самюэль Умтити продолжает неравную борьбу с хроническими травмами колена, но на француза в команде уже давно не рассчитывают. Среди позитива стоит отметить попадание в заявку Жорди Альбы, который пропустил два предыдущих матча команды. Не факт, что защитник готов выйти с первых минут и играть весь матч, но теперь по крайней мере Куман будет иметь дополнительные варианты перестановок.

Ориентировочные составы на матч Барселона – Реал

Реал Мадрид: Куртуа – Начо, Варан, Рамос, Менди – Вальверде, Каземиро, Кроос – Винисиус, Бензема, Васкес

Барселона: Нето – Роберто, Пике, Лангле, Дест – Де Йонг, Бускетс, Коутиньо – Фати, Месси, Дембеле

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Прогноз "Футбол 24" – 3:1

В последнее время Реал научился противостоять своему главному врагу. В последних двух Эль Класико Барселона не забила ни одного гола, но не стоит рассчитывать на продолжение серии. Во-первых, в истории лишь однажды Мадрид трижды подряд не пропускал от каталонцев, а во-вторых, команда Зидана прямо сейчас не впечатляет надежностью. Если Фати и Ко поймают кураж, то повторение сценария встречи с Шахтером не избежать.

В то же время и Барсу нельзя назвать безапелляционным фаворитом. Да, Рональд Куман попытается выиграть свое первое Класико любой ценой, но гарантий – никаких. Сейчас у "сине-гранатовых" наблюдается неумение переворачивать ход встречи. Если Реал сможет выстоять в первые полчаса, то дальше сдерживать соперника будет только легче. Но насколько Рамос сможет настроить партнеров на бой, еще тот вопрос. Будем откровенны, абсолютно любой результат игры никого не удивит. Будь то ничья (с голами или без), минимальное или сокрушительное поражение каждой из команд – не имеет значения. Это будет матч, в котором выяснится, чей кризис серьезнее. А мы рискнем поставить на победу Барселоны.

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