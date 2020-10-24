"Реал – великий суперник, це буде дуже жорстка гра, але ми віримо в себе. У нас є чудова команда, початок сезону хороший, тому ми оптимістичні. Шкода, що не буде вболівальників. Все буде виглядати по-іншому, але цей матч залишається найважливішим у світі, і я хочу відчути смак перемоги в ньому.

Барселона – Реал: анонс Ель Класіко

Добре, що у нас є Мессі, він найкращий. Ми знаємо, що він може забивати чи асистувати з будь-якої точки поля. Ти завжди можеш просто віддати йому м'яч, бо він дуже рідко його втрачає. Мати такого гравця у складі – велика перевага", – цитує де Йонга Sport.es.

Нагадаємо, що матч Барселона – Реал відбудеться сьогодні, 24 жовтня. Початок поєдинку о 17:00.

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