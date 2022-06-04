Полузащитник сборной Нидерландов после победы над Бельгией в Лиге наций признался, что в национальной команде чувствует себя более комфортно, чем в клубе.

Заявление де Йонга лишь подогрело слухи о возможном уходе из Барселоны, хотя сам игрок ранее заявлял о желании остаться.

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"В сборной я играю совсем по-другому, чем в Барселоне. Этот стиль подходит для меня больше. Мне нравится быть тем игроком, который первым получает мяч от защитников и продвигает его в атаку", – цитирует хавбека Marca.

Напомним, 25-летнего нидерландца активно сватают в Манчестер Юнайтед к Эрику Тен Хагу – бывшему тренеру игрока в Аяксе. В сезоне 2021/22 де Йонг сыграл 46 матчей, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с Барселоной действует еще 4 года.

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