Руководство "блаугранас" предложит сразу 10 игрокам искать новый клуб, утверждает ESPN . Это произойдет в рамках перестройки, которую планирует Хави.

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Наставник Барсы уже сообщил Рикарду Пучу, Оскару Мингесе, Мартину Брейтвейту и Самюэлю Умтити, что они не входят в его долгосрочные планы. Миралему Пьяничу и Франсишку Тринкау, вернувшимся из аренды, а также Клеману Лангле и Феррану Жутгле предложат уйти. Арендные соглашения Адама Траоре и Люка де Йонга не будут продлены.

Мемфиса Депая и Фрэнки де Йонга продавать не хотят, но в случае поступления солидного предложения клуб рассмотрит такие варианты. Пока что под вопросом остается будущее Усмана Дембеле и Дани Алвеса. Их контракты истекают 30 июня, а новые не были подписаны.

Руководству каталонцев понятно, что, несмотря на желание, продать всех будет сложно. Так, Брейтвейт и Пьянич уже заявили о намерениях отработать свои контракты до конца. Потенциальных покупателей могут отпугнуть и большие финансовые аппетиты других игроков.

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