Де Хеа стал на защиту Сульшера после неудачного старта Манчестер Юнайтед

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа заявил, что наставник манкунианцев Сульшер является главной мотивацией команды к победам.

"Сульшер – часть семьи МЮ, он провел здесь много лет в статусе футболиста, он хорошо знает клуб, и самое главное, что вся команда стоит за ним, мы будем биться до смерти за него.

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Это ключевой момент. Он хороший тренер, и мы будем с ним до конца", – цитирует Де Хеа Goal.

Напомним, после 6-ти туров чемпионата Англии Манчестер Юнайтед находится на 8-й строчке. Такой результат провоцирует слухи о возможной отставке 46-летнего норвежца.

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