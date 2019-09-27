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Де Хеа став на захист Сульшера після невдалого старту Манчестер Юнайтед

11:00 119 Читать на русском
Де Хеа став на захист Сульшера після невдалого старту Манчестер Юнайтед
Давід Де Хеа та Уле Гуннар Сульшер / Фото Reuters

Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа заявив, що наставник манкуніанців Уле Гуннар Сульшер є головною мотивацією команди до перемог.

"Сульшер – частина родини МЮ, він провів тут багато років в статусі футболіста, він добре знає клуб, і найголовніше, що вся команда стоїть за ним, ми будемо битися до смерті за нього.

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Це ключовий момент. Він хороший тренер, і ми будемо з ним до кінця", – цитує Де Хеа Goal.

Нагадаємо, після 6-ти турів чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед перебуває на 8-й сходинці. Такий результат провокує чутки про можливу відставку 46-річного норвежця.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа Давід Де Хеа Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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