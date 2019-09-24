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Аллегри стал главным претендентом на замену Сульшера в Манчестер Юнайтед

12:05 131 Читати українською
Аллегри стал главным претендентом на замену Сульшера в Манчестер Юнайтед
Массимилиано Аллегри / Reuters

Манчестер Юнайтед готов пригласить итальянца Массимилиано Аллегри, если Уле Гуннар Сульшер не сможет улучшить результаты команды.

Экс-наставник Ювентуса стал главным претендентом на место норвежца, информирует Tuttosport.

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Сульшер имеет определенный кредит доверия руководства МЮ, и пока клуб не готов увольнять тренера. Однако, если кризис "красных дьяволов" затянется, то приглашение Аллегри станет приоритетом для манкунианцев. Ранее появилась информация, что 52-летний итальянец активно изучает английский язык, что может намекать на его заинтересованность в работе на Туманном Альбионе.

Источник добавляет, что вторым кандидатом на назначение в МЮ является Лоран Блан. Бывший защитник "красных дьяволов" не работает тренером с 2016 года, когда он покинул ПСЖ.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
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