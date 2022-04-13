Наставник Шахтера стал обладателем премии имени Энцо Беарзота, которую ежегодно вручают в Италии.

Жюри, определявшее обладателя 11-го победителя в истории награды, остановило свой выбор на Роберто Де Дзерби. Церемония вручения пройдет 16 мая в Риме, сообщает TMW.

"Тренер, сделавший яркую атакующую игру главной чертой своих команд. Роберто Де Дзерби подтвердил постоянный профессиональный рост, возглавив Шахтер, который вывел в Лигу чемпионов и выиграл Суперкубок Украины.

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Прерывание чемпионата из-за вторжения России произошло, когда Шахтер лидировал в турнирной таблице. Де Дзерби последним покинул корабль, убедившись, что все игроки были в безопасности. Жест, подтвердивший его преданность команде", – так жюри объяснило победу тренера Шахтера.

Ранее эту награду получали Чезаре Пранделли, Вальтер Маццарри, Винченцо Монтелла, Карло Анчелотти, Массимилиано Аллегри, Клаудио Раньери, Маурицио Сарри, Эусебио Ди Франческо, Роберто Манчини и Паоло Росси (посмертно).

Габриэле Гравина – президент Федерации футбола Италии – заявил, что хочет принять Шахтер в Коверчано (тренировочный центр национальной команды) на период с 20 апреля по 10 мая. Итальянец выразил надежду, что украинская команда сможет сыграть товарищеский матч на территории Италии.

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