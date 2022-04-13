Наставник Шахтаря став володарем премії імені Енцо Беарзота, яку щорічно вручають в Італії.

Журі, яке визначало володаря 11-го переможця в історії нагороди, зупинили свій вибір на Роберто Де Дзербі. Церемонія вручення відбудеться 16 травня в Римі, повідомляє TMW.

"Тренер, який зробив яскраву атакувальну гру головною рисою своїх команд. Роберто Де Дзербі підтвердив постійне професійне зростання, очоливши Шахтар, який вивів у Лігу чемпіонів та виграв Суперкубок України.

Шахтар підтвердив інтерес багатьох клубів до Де Дзербі – позиція італійця незмінна

Переривання чемпіонату через вторгнення Росії сталося, коли Шахтар лідирував у турнірній таблиці. Де Дзербі останнім покинув корабель, переконавшись, що всі гравці були в безпеці. Жест, який підтвердив його відданість команді", – так журі пояснило перемогу тренера Шахтаря.

Раніше цю нагороду отримували Чезаре Пранделлі, Вальтер Маццаррі, Вінченцо Монтелла, Карло Анчелотті, Массіміліано Аллегрі, Клаудіо Раньєрі, Мауріціо Саррі, Еусебіо Ді Франческо, Роберто Манчіні та Паоло Россі (посмертно).

Габріеле Гравіна – президент Федерації футболу Італії – заявив, що хоче прийняти Шахтар у Коверчано (тренувальний центр національної команди) на період з 20 квітня по 10 травня. Італієць висловив сподівання, що українська команда зможе зіграти товариський матч на території Італії.

Де Дзербі – out. Шахтар між Вернидубом та Скрипником