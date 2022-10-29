Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби провел встречу с 15 украинскими детьми, сбежавшими на Туманный Альбион от войны, сообщает клубная пресс-служба.

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Вместе с итальянским специалистом пообщатся с молодежью пришли четверо игроков "чаек": немецкий полузащитник Паскль Гросс, английские хавбеки Солли Марч и Адам Лаллана и испанский голкипер Роберт Санчес. Встреча прошла на тренировочной базе Брайтона перед матчем 14-го тура АПЛ против Челси. Тренер и футболисты пообщались с детьми и сделали общие фотографии.

"Очень рад, что дети здесь в безопасности и счастливы. Было классно получить возможность встретиться с ними", – прокомментировал встерчу Де Дзерби.

Напомним, 43-летний итальянец подписал с Брайтоном контракт сроком на 4 года, заменив в должности Грэма Поттера, перебравшегося в Челси. С Шахтером Де Дзерби работал с мая 2021 по июль 2022 года и завоевал Суперкубок Украины и стал чемпионом недоигранного сезона 2021/22.

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