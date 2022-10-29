Наставник "чайок" Роберто Де Дзербі взяв участь у благодійній програмі для допомоги нашим співвітчизникам.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі провів зустріч з 15-ма українськими дітьми, які втекли на Туманний Альбіон від війни, повідомляє клубна прес-служба.

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Разом з італійським фахівцем поспілкуватись з молоддю прийшли четверо гравців "чайок": німецький півзахисник Паскль Грос, англійські хавбеки Соллі Марч і Адам Лаллана та іспанський голкіпер Роберт Санчес. Зустріч відбулась на тренувальній базі Брайтона перед матчем 14-го туру АПЛ проти Челсі. Тренер і футболісти поспілкувалися з дітьми та зробили спільні фотографії.

"Дуже радий, що діти тут у безпеці та щасливі. Було класно отримати змогу зустрітися з ними", – прокоментував дійство Де Дзербі.

Нагадаємо, 43-річний італієць підписав з Брайтоном контракт терміном на 4 роки, замінивши на посаді Грема Поттера, який перебрався в Челсі. З Шахтарем Де Дзербі працював з травня 2021-го по липень 2022 року і завоював Суперкубок України та став чемпіоном недограного сезону 2021/22.

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