Де Дзерби: Возможно, это был мой последний день как тренер Шахтера
Итальянский наставник "горняков" Роберто Де Дзерби высказался по поводу своей дальнейшей карьеры после заключительного матча благотворительного тура.
"Эмоциональный день, очень грустный. Потому что, возможно, это был мой последний день как тренер Шахтера. Я общался со всеми: с игроками, руководством клуба.
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Если чемпионат будет, то я хотел бы остаться здесь, а если случится наоборот и чемпионата не будет, то я хотел бы начать нормальную жизнь и работать дальше. И в данный момент есть одна большая проблема – это время. Потому что чемпионаты сейчас заканчиваются и скоро начинается новый сезон. Именно время – это то, что заставляет меня больше всего беспокоиться о том, чтобы остаться.
Дает ли тот факт, что Шахтер под моим руководством в этом сезоне был признан победителем чемпионата, какие-то положительные эмоции? На данный момент я абсолютно не думаю о том, что касается футбола, что касается спорта. Мое решение оставаться здесь, если чемпионат будет, не зависит от того, будет ли у нас возможность играть в еврокубках или будет ли у нас сильная команда, чтобы сразу выиграть. Для меня было очень важно, чтобы мы все вместе завершили этот период, потому что, если бы я покинул клуб сейчас, не мог бы завершить наш путь.
В этот сложный момент я – вместе с Украиной и со всеми украинцами. Потому что мне нравится быть с хорошими людьми, у которых есть достоинство, смелость и гордость. Народ Украины очень многому меня научил. Я и мой тренерский штаб сейчас уезжаем, но, думаю, как люди мы стали лучше благодаря Украине", – цитирует Де Дзерби официальный сайт "горняков".
Напомним, итальянский специалист возглавил Шахтер 25 мая 2021 года. Его контракт с дончанами действует до 30 июня 2023 года.
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