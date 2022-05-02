"Эмоциональный день, очень грустный. Потому что, возможно, это был мой последний день как тренер Шахтера. Я общался со всеми: с игроками, руководством клуба.

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Если чемпионат будет, то я хотел бы остаться здесь, а если случится наоборот и чемпионата не будет, то я хотел бы начать нормальную жизнь и работать дальше. И в данный момент есть одна большая проблема – это время. Потому что чемпионаты сейчас заканчиваются и скоро начинается новый сезон. Именно время – это то, что заставляет меня больше всего беспокоиться о том, чтобы остаться.

Дает ли тот факт, что Шахтер под моим руководством в этом сезоне был признан победителем чемпионата, какие-то положительные эмоции? На данный момент я абсолютно не думаю о том, что касается футбола, что касается спорта. Мое решение оставаться здесь, если чемпионат будет, не зависит от того, будет ли у нас возможность играть в еврокубках или будет ли у нас сильная команда, чтобы сразу выиграть. Для меня было очень важно, чтобы мы все вместе завершили этот период, потому что, если бы я покинул клуб сейчас, не мог бы завершить наш путь.

В этот сложный момент я – вместе с Украиной и со всеми украинцами. Потому что мне нравится быть с хорошими людьми, у которых есть достоинство, смелость и гордость. Народ Украины очень многому меня научил. Я и мой тренерский штаб сейчас уезжаем, но, думаю, как люди мы стали лучше благодаря Украине", – цитирует Де Дзерби официальный сайт "горняков".

Напомним, итальянский специалист возглавил Шахтер 25 мая 2021 года. Его контракт с дончанами действует до 30 июня 2023 года.

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