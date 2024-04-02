В феврале мюнхенский клуб объявил об увольнении Томаса Тухеля по окончании сезона. Хаби Алонсо считали преемником немца, но он предпочел остаться в Байере.

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После этого главным кандидатом на пост главного тренера Баварии стал Роберто Де Дзерби, сообщает The Times. Руководство высоко оценивает 44-летнего специалиста – в частности, большим поклонником экс-тренера Шахтера является спортивный директор Макс Эберль. Он уже выяснял, будет ли Роберто доступен для переговоров летом и заинтересует ли его возможность поработать с Баварией.

Среди кандидатов на пост тренера Баварии также Юлиан Нагельсманн, который сейчас руководит сборной Германии. В марте прошлого года его уволили из мюнхенского клуба, но теперь некоторые сотрудники Баварии считают, что отставка Нагельсманна была преждевременной, особенно учитывая результаты Тухеля, который пришел в клуб после Юлиана. Третьим кандидатом стал тренер сборной Австрии Ральф Рангник, который работал в АПЛ с Манчестер Юнайтед.

Напомним, Бавария находится на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги с 60 баллами. От Байера мюнхенцы отстают на 13 очков.

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