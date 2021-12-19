Атакующий полузащитник Кенеди, права на которого принадлежат Челси, может переехать в Украину.

Роберто Де Дзерби хочет усилить позицию вингера. В поле зрения наставника Шахтера попал 25-летний бразилец Кенеди, который на правах аренды из Челси выступает за Фламенго. "Горняки" по просьбе тренера уже контактировали с лондонцами, сообщает UOL Esporte.

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К Фламенго представители Шахтера пока не обращались. Именно бразильский клуб имеет первоочередное право выкупа игрока – он может сделать это в любой момент, заплатив 10 млн евро. Летом Фламенго выложил Челси 500 тысяч за годовую аренду атакующего хавбека, играющего на левом фланге.

Контракт Кенеди с Челси рассчитан до 30 июня 2023 года. В последние годы бразилец играет только в арендах – Фламенго, Гранада, Хетафе и Ньюкасл. В сезоне-2021 провел 17 матчей за Фламенго, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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