Атакувальний півзахисник Кенеді, права на якого належать Челсі, може переїхати в Україну.

Роберто Де Дзербі хоче підсилити позицію вінгера. У поле зору наставника Шахтаря потрапив 25-річний бразилець Кенеді, який на правах оренди з Челсі виступає за Фламенго. "Гірники" на прохання тренера вже контактували з лондонцями, повідомляє UOL Esporte.

Педрінью рекламує Шахтар найкращому бомбардиру Копа Амеріка-2019

До Фламенго представники Шахтаря поки не зверталися. Саме бразильський клуб має першочергове право викупу гравця – він може це зробити в будь-який момент, заплативши 10 млн євро. Влітку Фламенго виклав Челсі 500 тисяч за річну оренду атакувального хавбека, який грає на лівому фланзі.

Контракт Кенеді з Челсі розрахований до 30 червня 2023-го. Останніми роками бразилець грає виключно в орендах – Фламенго, Гранада, Хетафе і Ньюкасл. У сезоні-2021 провів 17 матчів за Фламенго, забив 1 гол і віддав 1 асист.

Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ