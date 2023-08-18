Коул Палмер може змінити клубну прописку, але залишитися в АПЛ.

Півзахисник Манчестер Сіті Коул Палмер може змінити клубну прописку вже цього літа. Про це пише журналіст Джек Гоан.

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За даними джерела, Вест Хем і Брайтон проявляють інтерес до Палмера – "містяни" не збираються відпускати 21-річного англійця в оренду та оцінюють його у понад 30 мільйонів фунтів.

Цікаво, що Брайтон зараз очолює Роберто Де Дзербі, який свого часу працював з донецьким Шахтарем. А за Вест Хем декілька років тому виступав Андрій Ярмоленко, який ніни грає за київське Динамо.

Нагадаємо, Коул є вихованцем манчестерського клубу. На його рахунку 6 голів та 2 результативні передачі у 41 матчі за першу команду.

Варто зазначити, Палмер забив у ворота лондонського Арсенала в матчі за Суперкубок Англії, але підопічні Гвардіоли програли гру в серії 11-метрових ударів. Декілька днів тому Палмер відзначився у матчі Суперкубка УЄФА, зрівнявши рахунок у матчі з Севільєю.

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