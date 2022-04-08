Італійський тренер, на відміну від кількох своїх асистентів, не залишив команду в складний час.

Як і повідомлялося раніше, 42-річний Роберто Де Дзербі вирішив продовжити роботу з Шахтарем, хоча кілька його асистентів не планують повертатися в клуб після початку повномасштабної війни в Україні. Наставник начебто мав кілька пропозицій, але не захотів кидати команду.

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Ввечері 7 квітня італійський тренер, який наприкінці лютого виїхав з України, прибув у розташування команди в Туреччині. Про це донецький клуб оперативно відзвітував, виклавши фото Де Дзербі з Даріо Срною. "Знову разом", – підписав Шахтар світлину у Twitter.

Нагадаємо, "гірники" отримали офіційний дозвіл виїхати з України і напередодні прибули до Стамбула. Шахтар, як і Динамо, планує зіграти серію благодійних матчів на підтримку України.

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