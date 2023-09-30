Программа 7 тура АПЛ будет очень интересна для украинских болельщиков.

Илья Забарный попал в основу Борнмута, принимающего Арсенал. Александр Зинченко также выйдет за "канониров" с первых минут.

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Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени. Игру Борнмут – Арсенал можно просмотреть вживую на сервисе Setanta Sports, а текстовую онлайн-трансляцию – на "Футбол 24".

Стартовый состав: Борнмута:

Стартовый состав Арсенала: