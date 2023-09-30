Зинченко и Забарный сойдутся в украинском дерби АПЛ: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Борнмут – Арсенал
30 сентября 16:18 - Читати українською
Программа 7 тура АПЛ будет очень интересна для украинских болельщиков.
Букайо Сака 17’
Мартин Эдегор 44’
Кай Хаверц 53’
Бен Уайт 90+3’
17’ Букайо Сака
44’ Мартин Эдегор
53’ Кай Хаверц
90+3’ Бен Уайт
Илья Забарный попал в основу Борнмута, принимающего Арсенал. Александр Зинченко также выйдет за "канониров" с первых минут.
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Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени. Игру Борнмут – Арсенал можно просмотреть вживую на сервисе Setanta Sports, а текстовую онлайн-трансляцию – на "Футбол 24".
Стартовый состав: Борнмута:
Стартовый состав Арсенала:
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