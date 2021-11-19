Итальянский наставник "горняков" Роберто Де Дзерби рассказал о задачах своей команды на первую часть сезона.

"Я не считаю, что матч с Рухом менее важен, чем с Интером. Мы стремимся набрать 12 очков в УПЛ, потому что набрать 13, к сожалению, невозможно.

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О еврокубках будем думать позже. Попробуем выиграть у Интера и Шерифа. После этих двух побед нам откроются все двери", – цитирует Де Дзерби официальный сайт Шахтера.

Напомним, матч против Руха "горняки" проведут в субботу, 20 ноября, на НСК Олимпийский. Поединки против Интера и Шерифа пройдут 24 ноября и 7 декабря соответственно.

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