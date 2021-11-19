Італійський наставник "гірників" Роберто Де Дзербі розповів про завдання своєї команди на першу частину сезону.

"Я не вважаю, що матч із Рухом менш важливий, ніж із Інтером. Ми прагнемо набрати 12 очок в УПЛ, бо набрати 13, на жаль, неможливо.

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Про єврокубки думатимемо пізніше. Спробуємо виграти у Інтера та Шерифа. Після цих двох перемог нам відчиняться всі двері", – цитує Де Дзербі офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, матч проти Руха "гірники" проведуть у суботу, 20 листопада на НСК Олімпійський. Поєдинки проти Інтера та Шерифа відбудуться 24 листопада та 7 грудня відповідно.

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