Болельщики донецкого клуба уже могут приобрести пропуск на поединок с итальянцами.

Как известно, 24 ноября Шахтер проведет выездной поединок 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Интера. Для того чтобы поддержать украинскую команду на стадионе Джузеппе Меацца, все желающие могут приобрести билеты на матч, сообщает официальный сайт "горняков".

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Пропуска, которые можно заказать здесь, стоят 20 евро (620 гривен). Болельщики донецкого клуба разместятся на секторах 311-315 миланского стадиона.

Кроме билета, нужно будет предоставить сертификат о вакцинации или ПЦР-тест (72 часа), а также иметь медицинскую маску, в которой необходимо находиться на трибуне. Болельщиков с температурой тела выше 37 градусов на стадион не пустят.

Напомним, после 4-х туров Шахтер в турнирной таблице группы D занимает последнюю строчку, набрав 1 очко. Интер с 7 баллами идет вторым.

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