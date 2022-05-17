Болонья рассматривает кандидатуру 42-летнего специалиста, сообщает Il Resto del Carlino.

Де Дзерби: Шахтер разрешил мне искать другую команду, но я жду

На днях владелец клуба Джоуи Сапуто прилетит в Италию для обсуждения планов на следующий сезон. Текущую кампанию "россоблу" завершат на 12-13 строчке Серии А, но канадский босс хочет большего. Тренером 7-кратных чемпионов Италии является Синиша Михайлович, борющийся с лейкемией и вынужденный регулярно отходить от работы. Вероятно, серба таки заменят, и Де Дзерби является одним из вариантов. Болонья готова предложить зарплату в 2 млн евро в год.

Добавим, что Де Дзерби возглавил Шахтер прошлым летом, подписав контракт на 2 года. "Горняки" финишировали последними в группе ЛЧ, но в УПЛ шли лидерами до вынужденного завершения сезона.

Де Дзербі – out. Шахтар між Вернидубом та Скрипником