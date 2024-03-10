АПЛ, 28-й тур

Брайтон – Ноттингем Форест – 1:0

Гол: Омобамиделе, 28 (аг)

Вест Хэм – Бернли – 2:2

Голы: Пакета, 46, Ингс, 90+1 – Фофана, 11, Мавропанос 45+2 (ах)

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Брайтон проиграл две последние встречи в АПЛ, не забив своим соперникам. Безвыигрышная серия Ноттингем Форест достигла трех матчей. Команда Де Дзерби завладела инициативой с первых минут. Повести в счете удалось лишь из-за ошибки защитника Ноттингема. Омобамиделе неудачно сыграл головой после подачи углового и отправил мяч в собственные ворота. Во втором тайме атаки Брайтону не удавались, но они удержали победный результат.

Вест Хэм неожиданно в первом тайме пропусти два гола от аутсайдера Бернли. Сначала Датро Фофана фантастическим ударом из-за пределов штрафной площади открыл счет. В первом тайме хозяева поля не сумели ни разу попасть в створ ворот соперника. А вот удача была на стороне Бернли. В компенсированное время к первому тайму после подачи с фланга Мавропанос срезал мяч в свои ворота. Голкипер лишь растерянно наблюдал за эпизодом. После перерыва Лукас Пакета отыграл один гол. На 85 минуте Ингс сравнял счет, но судья разглядел офсайд. Впрочем форвард все же забил свой гол и спас команду от поражения. Финальный свисток зафиксировал ничью 2:2.

Брайтон находится на 8 месте с 42 очками, Ноттингем расположился на 17 строчке с 24 баллами. Вест Хэм остался на седьмом месте с 43 пунктами, а Бернли – 19-й с 14 очками.

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