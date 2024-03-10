АПЛ, 28-й тур

Брайтон – Ноттінгем Форест – 1:0

Гол: Омобаміделе, 28 (аг)

Вест Хем – Бернлі – 2:2

Голи: Пакета, 46, Інгс, 90+1 – Фофана, 11, Мавропанос 45+2 (аг)

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Брайтон програв дві останні зустрічі в АПЛ, не забивши своїм суперникам. Безвиграшна серія Ноттінгем Форест досягла трьох матчів. Команда Де Дзербі заволоділа ініціативою з перших хвилин. Повести в рахунку вдалося лише через помилку захисника Ноттінгема. Омобаміделе невдало зіграв головою після подачі кутового і відправив м'яч у власні ворота. У другому таймі атаки Брайтону не вдавалися, але вони втримали переможний результат.

Вест Хем несподівано в першому таймі пропустив два голи від аутсайдера Бернлі. Спочатку Датро Фофана фантастичним ударом з-за меж штрафного майданчика відкрив рахунок. У першому таймі господарі поля не зуміли жодного разу влучити в площину воріт суперника. А ось удача була на стороні Бернлі. У компенсований час до першого тайму після подачі з флангу Мавропанос зрізав м'яч у свої ворота. Голкіпер лише розгублено спостерігав за епізодом. По перерві Лукас Пакета відіграв один гол. На 85 хвилині Інгс зрівняв рахунок, але суддя розгледів офсайд. Утім форвард все ж забив свій гол і врятував команду від поразки. Фінальний свисток зафіксував нічию 2:2.

Брайтон перебуває на 8 місці з 42 очками, Ноттінгем розташувався на 17 сходинці з 24 балами. Вест Хем залишився на сьомому місці з 43 пунктами, а Бернлі – 19-й з 14 очками.

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