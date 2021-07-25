"Коноплянка длительный период времени был травмирован. Только недавно он начал тренировки с нами в полном объеме, наравне с другими. Та же ситуация и по Исмаили.

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Я не могу вам гарантировать, что он вышел бы в стартовом составе. Однако если бы он был здоров и в своих максимальных кондициях, безусловно, был бы частью нашей команды", – поделился де Дзерби в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, оба игрока длительное время восстанавливаются от травм. Исмаили сыграл лишь в 3 матчах за "горняков". Коноплянка же сыграл в 14 матчах, также не отметившись результативными действиями.

К слову, Шахтер минимально обыграл Ингулец (2:1) в официальном дебюте Де Дзерби на посту наставника "горняков".

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