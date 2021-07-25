Де Дзербі оцінив шанси Коноплянки та Ісмаїлі на потрапляння до основи Шахтаря
Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі поділився думками щодо Євгена Коноплянки та Ісмаїлі.
"Коноплянка тривалий період часу був травмований. Тільки нещодавно він розпочав тренування з нами у повному обсязі, нарівні з іншими. Та сама ситуація й щодо Ісмаїлі.
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Я не можу вам гарантувати, що він вийшов би в стартовому складі. Однак якби він був здоровий і у своїх максимальних кондиціях, безумовно, був би частиною нашої команди", – поділився Де Дзербі у коментарі офіційному сайту Шахтаря.
Нагадаємо, обидва гравці тривалий час відновлюються від травм. Ісмаїлі відіграв лише у 3 матчах за "гірників". Коноплянка ж зіграв у 14 поєдинках, також не відзначившись результативними діями.
До слова, Шахтар мінімально обіграв Інгулець (2:1) у офіційному дебюті Де Дзербі на посаді наставника "гірників".
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