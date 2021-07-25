"Коноплянка тривалий період часу був травмований. Тільки нещодавно він розпочав тренування з нами у повному обсязі, нарівні з іншими. Та сама ситуація й щодо Ісмаїлі.

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Я не можу вам гарантувати, що він вийшов би в стартовому складі. Однак якби він був здоровий і у своїх максимальних кондиціях, безумовно, був би частиною нашої команди", – поділився Де Дзербі у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, обидва гравці тривалий час відновлюються від травм. Ісмаїлі відіграв лише у 3 матчах за "гірників". Коноплянка ж зіграв у 14 поєдинках, також не відзначившись результативними діями.

До слова, Шахтар мінімально обіграв Інгулець (2:1) у офіційному дебюті Де Дзербі на посаді наставника "гірників".

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