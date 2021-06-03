"Мне звонили из одного итальянского клуба, но не спрашивайте откуда именно. Даже не думаю о том, что эта команда должна была предложить мне, чтобы я согласился там работать. Считаю, что сделал правильный выбор, возглавив Шахтер. Не имеет значения, какая страна или зарплата – хочу быть собой.

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С 14 июня начинаются сборы с Шахтером. Впереди начало чемпионата Украины и квалификации Лиги чемпионов. Будет сложно, но интригующе. Я вышел из зоны комфорта, покинув Сассуоло, чтобы начать все с нуля. Нужно пройти через определенные испытания, чтобы чего-то добиться", – приводит слова Де Дзерби Джанлука Ди Марцио со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, официальный дебют Де Дзерби на посту главного тренера Шахтера состоится 24 июля в Киеве в матче за Суперкубок Украины против Динамо.

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