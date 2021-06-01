"С удивлением прочитал комментарий нашего коллеги (Игоря Цыганыка, – Футбол 24) по поводу Де Дзерби и магии больших заработков в Шахтере. Не думаю, что Игорь в совершенстве владеет вопросом.

"Де Дзерби приехал за деньгами": Цыганык раскрыл главную мотивацию наставника Шахтера

Во-первых, Де Дзерби один из самых молодых и талантливых тренеров Европы, который работал в элитной лиге и добился с очень скромной командой впечатляющих достижений. Стиль игры его команды в серии А современный и очень схожий со стилем игры Шахтера. Но, при этом, на мой взгляд, более прогрессивный и трендовый, основанный на тотальном прессинге и контроле мяча. Команда де Дзерби хороша в игре и с мячом и без него. Как раз то редкое сочетание, недостающее Шахтеру.

Во-вторых, зарплата Де Дзерби в разы меньше, чем у некоторых тренеров, которые раньше работали в Шахтере. И то, что Шахтер предложил в четыре раза больше чем Фиорентина – это неправда. Разница значительно меньше. Многие знают, что у меня приятельские отношения с спортдиректором Фиорентины Даниэле Праде. Главное, в чем Фиорентина не смогла убедить Де Дзебри – это в уверенности в Лиге Чемпионов и вообще попадания в зону еврокубков. А как вы понимаете, для молодого и амбициозного тренера – это одна из главных мотиваций.

И на конец. Когда-то о Луческу тоже говорили, что он приехал в Украину заработать деньжат, а сейчас, спустя 16 лет, ты, Игорь, его рекомендуешь главному конкуренту Шахтера. Так что присмотрись и к этому новому главному тренеру "горняков": возможно лет через 15-20 ты его снова сможешь порекомендовать своим друзьям", – написал Метревели на своей странице в социальной сети Facebook.

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