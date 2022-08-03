После отставки Хорхе Сампаоли провансальцы рассматривали кандидатуру Роберто Де Дзерби, но решили назначить новым наставником команды Игора Тудора, сообщает L'Équipe.

Олимпиакос назначил нового наставника – туда сватали Де Дзерби

По информации издания, президент Марселя Пабло Лонгордия забраковал итальянца из-за результатов в Шахтере. В частности, в Лиге чемпионов, где "горняки" не смогли выйти из группы, уступив даже Шерифу. Также Лонгордии не понравилось, что команды Де Дзерби якобы пропускают слишком много голов.

К слову, итальянец возглавил Шахтер год назад. Смог вывести команду в группу Лиги чемпионов и выиграть Суперкубок Украины. Однако в общей сложности Де Дзерби во главе дончан провел всего 30 поединков. Первую половину сезона команда завершила лидером УПЛ. В начале июля Шахтер расторг контракт 43-летним специалистом.

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