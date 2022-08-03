Де Дзерби не прошел отбор в Марсель – президент забраковал итальянца из-за результатов в Шахтере
Бывший главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби не подошел французскому клубу.
После отставки Хорхе Сампаоли провансальцы рассматривали кандидатуру Роберто Де Дзерби, но решили назначить новым наставником команды Игора Тудора, сообщает L'Équipe.
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По информации издания, президент Марселя Пабло Лонгордия забраковал итальянца из-за результатов в Шахтере. В частности, в Лиге чемпионов, где "горняки" не смогли выйти из группы, уступив даже Шерифу. Также Лонгордии не понравилось, что команды Де Дзерби якобы пропускают слишком много голов.
К слову, итальянец возглавил Шахтер год назад. Смог вывести команду в группу Лиги чемпионов и выиграть Суперкубок Украины. Однако в общей сложности Де Дзерби во главе дончан провел всего 30 поединков. Первую половину сезона команда завершила лидером УПЛ. В начале июля Шахтер расторг контракт 43-летним специалистом.