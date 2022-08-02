Олимпиакос назначил нового наставника – туда сватали Де Дзерби
Греческий гранд претерпел изменения на тренерском мостике после позорного вылета из квалификации Лиги чемпионов.
Карлос Корберан стал новым главным тренером Олимпиакоса, сообщает официальный сайт клуба. Ранее на должность сватали уже экс-наставника Шахтера Роберто Де Дзерби.
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39-летний испанец до этого возглавлял Хаддерсфилд в течение двух сезонов. В прошлой кампании команда под его руководством вышла в финал плей-офф за выход в АПЛ, но уступила Ноттингем Форест. Еще раньше Карлос работал ассистентом Марсело Бьелсы в Лидсе.
К слову, на тренерском мостике Корберан заменил португальца Педру Мартинша, подопечные которого с позором вылетели во втором раунде квалификации Лиги чемпионов от Маккаби из Хайфы (1:5 по сумме двух матчей). Сейчас "эритролефки" ожидает двухматчевое противостояние в третьем отборочном раунде Лиги Европы.
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