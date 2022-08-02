Греческий гранд претерпел изменения на тренерском мостике после позорного вылета из квалификации Лиги чемпионов.

Карлос Корберан стал новым главным тренером Олимпиакоса, сообщает официальный сайт клуба . Ранее на должность сватали уже экс-наставника Шахтера Роберто Де Дзерби.

Срна объяснил, почему он не возглавил Шахтер после Де Дзерби

39-летний испанец до этого возглавлял Хаддерсфилд в течение двух сезонов. В прошлой кампании команда под его руководством вышла в финал плей-офф за выход в АПЛ, но уступила Ноттингем Форест. Еще раньше Карлос работал ассистентом Марсело Бьелсы в Лидсе.

К слову, на тренерском мостике Корберан заменил португальца Педру Мартинша, подопечные которого с позором вылетели во втором раунде квалификации Лиги чемпионов от Маккаби из Хайфы (1:5 по сумме двух матчей). Сейчас "эритролефки" ожидает двухматчевое противостояние в третьем отборочном раунде Лиги Европы.

Суперсила Йовічевіча: 7 гравців, яких хорват розкриє у Шахтарі