Після відставки Хорхе Сампаолі провансальці розглядали кандидатуру Роберто Де Дзербі, але вирішили призначити новим наставником команди Ігора Тудора, повідомляє L’Équipe.

Олімпіакос призначив нового наставника – туди сватали Де Дзербі

За інформацією видання, президент Марселя Пабло Лонгорія забракував італійця через результати в Шахтарі. Зокрема, в Лізі чемпіонів, де "гірники" не змогли вийти з групи, поступившись навіть Шерифу. Також Лонгордії не сподобалося, що команди Де Дзербі ніби пропускають занадто багато голів.

До слова, італієць очолив Шахтар рік тому. Зумів вивести команду в групу Ліги чемпіонів та виграти Суперкубок України. Однак загалом Де Дзербі на чолі донеччан провів лише 30 поєдинків. Першу половину сезону команда завершила лідером УПЛ. На початку липня Шахтар розірвав контракт 43-річним фахівцем.

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