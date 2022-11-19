"Я не боялся умереть под бомбами. Возможно потому, что я работал допоздна, но на тот момент я был уверен, что поеду домой. Мне было жаль видеть футболистов из других стран, я думал о бразильцах, об их женах и маленьких детях, которые оказались в беде. Мне было жаль видеть тренеров в беде, но на тот момент мы думали только о том, чтобы помочь бразильцам, а потом уже должны были поехать домой.

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Почему я не убежал? Я ждал приостановки чемпионата Украины, тогда бы я поехал домой. Но все произошло очень быстро. Накануне нас успокоили, сказав, что это просто устрашение, испытание на прочность, но потом действительно посыпались бомбы. Мы бежали ночью. Это был долгий и печальный путь. Самое главное – это драма, через которую проходит сейчас украинский народ, переживающий все это. Однако для меня это была травма, потому что я ехал в Украину с желанием сформировать очень сильную команду. Очень тяжело видеть как она распадается, это тяжело принять.

Никто из ассистентов меня не предал, каждый волен делать свой выбор. Конечно, штат моих помощников сократился на нескольких людей – это случается со всеми. Наша жизнь тоже принесена в жертву, кто-то хочет быть тренером самостоятельно, кто-то хочет играть в футбол по-другому. Каждый волен делать то, что хочет. Все мы тяжело пережили войну", – цитирует Де Дзерби Alfredopedulla.com.

Напомним, итальянец возглавил Шахтер летом 2021 года, а прекратил сотрудничество с "горняками" в июле 2022-го из-за полномасштабного вторжения России. Сейчас он возглавляет Брайтони, который после 14-ти туров идет в турнирной таблице АПЛ на седьмой строчке.

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