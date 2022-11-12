Бывший тренер Шахтера и Сассуоло Роберто Де Дзерби, ныне возглавляющий Брайтон, в очередной раз высказался о войне.

"В те дни, когда началась война, у меня была только одна навязчивая идея – помочь моим бразильским игрокам. Ты думаешь, что война далеко отсюда, она невозможна, но, побывав внутри, понимаешь, что это не так.

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Мне жаль, что идет война, жаль украинский народ, жаль мой опыт с этими игроками. Мы бы стали фантастической командой. Потенциал был невероятным. Мы могли выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов", – цитирует Де Дзерби Daily Mail .

Напомним, итальянец возглавил "горняков" прошлым летом. В Украине его застало полномасштабное вторжение России, из-за чего он вернулся на родину. С Шахтером сотрудничество Роберто прекратил в июле. Сейчас он работает в Брайтоне, который идет 6 в АПЛ.

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