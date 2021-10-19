Де Дзерби и второй подряд триумф Ворсклы – УПЛ назвала лучшего тренера и игрока 11-го тура
20:54 - Читати українською
Экспертная комиссия УПЛ раздала индивидуальные награды по итогам 11-го тура.
завершено
53’ Иван Калюжный
76’ Олег Кожушко
Лукас Рангель 14’
Лукас Рангель 39’
14’ Лукас Рангель
39’ Лукас Рангель
53’ Иван Калюжный
76’ Олег Кожушко
Лучшим тренером признан Роберто Де Дзерби, а среди игроков выбрали форварда Ворсклы Рангеля, информирует официальный сайт УПЛ.
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"Горняки" в отчетном туре не оставили мокрого места от Зари – победа 6:1. Рангель оформил победный дубль в поединке против Александрии (2:1). В прошлом туре звание лучшего игрока получил другой представитель Ворсклы – полузащитник Оливье Тилль.
Добавим, что следующий тур УПЛ подарит очное столкновение дончан и полтавчан (23 октября).
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